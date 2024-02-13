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Общество

Всемирный день радио отмечается 13 февраля

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщает calend.ru.

Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире ООН.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире.

Оно является общепризнанным средством связи, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и самые уязвимые группы населения: безграмотных людей и инвалидов, беднейшее население, женщин и молодежь, давая им возможность принять участие в общественных дискуссиях независимо от уровня образования.

К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку такое вещание – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Более того, радио играет выдающуюся роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях.

Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный союз радиолюбителей, который и стал инициатором праздника.

В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День радио — дата более знакомая россиянам, чем Всемирный день радио и Международный день радиолюбителя. День радио празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.

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