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11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области

11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области, сообщает Luki-News.

11 медалей завоевали великолучане на турнире по боксу в Новгородской области. Фото: КСЕ «Отечество – Псковская область»

Турнир проходил с 9 по 11 февраля в городе Боровичи Новгородской области. Соревнования были посвящены памяти Александра Суворова.

По результатам соревнований первые места заняли Владислав Тамбулатов, Кирилл Коршаков, Данил Грипп, Назар Панфилов, Алексей Седунов и Тимур Демидов. Серебро завоевали Павел Копов, Никита Дроздов и Станислав Шишигин. Бронзу забрали Александр Антонов и Семён Макаров.

Тренируют ребят Юрий Фёдоров, Сергей Костюченков и Алексей Корольков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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