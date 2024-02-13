11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области

11:57, 13 февраля 2024, ПАИ

11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области, сообщает Luki-News.

Турнир проходил с 9 по 11 февраля в городе Боровичи Новгородской области. Соревнования были посвящены памяти Александра Суворова.

По результатам соревнований первые места заняли Владислав Тамбулатов, Кирилл Коршаков, Данил Грипп, Назар Панфилов, Алексей Седунов и Тимур Демидов. Серебро завоевали Павел Копов, Никита Дроздов и Станислав Шишигин. Бронзу забрали Александр Антонов и Семён Макаров.

Тренируют ребят Юрий Фёдоров, Сергей Костюченков и Алексей Корольков.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».