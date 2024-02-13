11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области
11 медалей завоевали великолучане в турнире по боксу в Новгородской области, сообщает Luki-News.
Турнир проходил с 9 по 11 февраля в городе Боровичи Новгородской области. Соревнования были посвящены памяти Александра Суворова.
По результатам соревнований первые места заняли Владислав Тамбулатов, Кирилл Коршаков, Данил Грипп, Назар Панфилов, Алексей Седунов и Тимур Демидов. Серебро завоевали Павел Копов, Никита Дроздов и Станислав Шишигин. Бронзу забрали Александр Антонов и Семён Макаров.
Тренируют ребят Юрий Фёдоров, Сергей Костюченков и Алексей Корольков.
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