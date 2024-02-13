До -14 градусов ожидается в Псковской области 14 февраля

15:19, 13 февраля 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 14 февраля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре. Будет идти небольшой, местами умеренный снег. На востоке области преимущественно без осадков.

На дорогах местами ожидается гололедица. Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -9 до -14 градусов, днём – от -3 до -8 градусов. По югу области температура в течение суток составит от -3 до -8 градусов.

Атмосферное давление будет высокое.