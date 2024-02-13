На рынке труда Псковской области наибольшим спросом пользуются рабочие специальности

16:51, 13 февраля 2024, ПАИ

Около 60 % вакансий в базе Псковской области открыто для кандидатов рабочих специальностей, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«[Им необходимы. – ПАИ] люди, которые либо работают руками, либо обслуживают технику. Первое, может быть, и не требует высокой квалификации, но относится к тяжелым условиям труда, поэтому не все хотят идти работать. Второе уже требует определенной квалификации. Тут тоже в некоторые моменты упираются работодатели. Они, может быть, закупают технику: внедряют технологию, но им нужны люди, которых они обучат. Это тоже затраты», – пояснила гостья радиоэфира.

Также в августе Алёна Трунова сообщила, что в Псковской области наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий. Тогда в базе находилось более 11 тысяч вакансий, из них 52 % – рабочие специальности.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Псковской области с начала 2023 года снизился до 0,4 %, что является самым низким показателем за все время.