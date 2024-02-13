На рынке труда Псковской области наибольшим спросом пользуются рабочие специальности
Около 60 % вакансий в базе Псковской области открыто для кандидатов рабочих специальностей, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«[Им необходимы. – ПАИ] люди, которые либо работают руками, либо обслуживают технику. Первое, может быть, и не требует высокой квалификации, но относится к тяжелым условиям труда, поэтому не все хотят идти работать. Второе уже требует определенной квалификации. Тут тоже в некоторые моменты упираются работодатели. Они, может быть, закупают технику: внедряют технологию, но им нужны люди, которых они обучат. Это тоже затраты», – пояснила гостья радиоэфира.
Также в августе Алёна Трунова сообщила, что в Псковской области наблюдается нехватка специалистов рабочих профессий. Тогда в базе находилось более 11 тысяч вакансий, из них 52 % – рабочие специальности.
Ранее сообщалось, что уровень безработицы в Псковской области с начала 2023 года снизился до 0,4 %, что является самым низким показателем за все время.
Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»
На рынке труда Псковской области наибольшим спросом пользуются рабочие специальности
Какие места в Псковской области больше всего любят посещать бизнес-туристы, рассказала эксперт
Евгения Смирнова: Псковская область полностью готова к организации мероприятий уровня Росконгресса