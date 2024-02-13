Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомногоборью

17:52, 13 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги второго этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью – ледовый спринт-слалом «Печоры-2», который прошёл на картодроме «Печорский» 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена.

В номинации переднеприводных автомобилей весь пьедестал достался петербуржцам. Первое место занял Александр Шуляев, вторым стал Павел Алексеев, а замкнул тройку лидеров Алексей Иванович.

В номинации «Наша классика» лучшим стал пскович Павел Захарченко. Серебро досталось петербуржцу Сергею Васильеву. Третьим стал Владислав Дивисенко из Пскова.

Все призовые места забрали псковичи в номинации «Любительский PRT». Первым стал Максим Пятько, вторым – Андрей Морозов, а третьим – Артём Котов.

Во втором этапе первенства золото забрал петербуржец Виктор Сорокин. Его соотечественники Пётр Бендерский и Михаил Субботин стали призёрами.

В номинации «Семейный» победила семья Волковых: Сергей и Данила.

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