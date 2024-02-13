Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили депутата Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки

Пенсионерка из Пскова Лариса Брайнина обратилась к вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов Игорю Дитриху за консультацией по поводу лечения сахарного диабета – приём граждан прошёл в штабе общественной поддержки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили депутата Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По словам 83-летней заявительницы, не так давно ей был поставлен диагноз «сахарный диабет» – на приёме у эндокринолога в поликлинике по месту жительства специалист назначила необходимые лекарства, но, как рассказала пенсионерка, проблемой стал подбор диабетических продуктов питания. Лариса Брайнина вспомнила, что раньше в Пскове было два специализированных диабетических магазина, теперь для таких продуктов отведено только несколько полок в супермаркетах.

«Какие продукты выбрать, мне толком и не разобраться. Я вот новости смотрела, и Мишустин [председатель Правительства России Михаил Мишустин. – ПАИ] сказал, что собираются открывать школы для диабетиков. У нас в Пскове будет такая школа?» – обратилась к депутату с вопросом пенсионерка.

Игорь Дитрих подтвердил, что в конце прошлого года Правительство РФ выделило регионам, в том числе и Псковской области, средства на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием. Депутат пояснил, что подобная школа успешно работает в Пскове уже несколько лет. Как раз сейчас Псковская городская поликлиника проводит набор на новый курс.

«Больным сахарным диабетом помощь со стороны государства всегда оказывалась, эти пациенты не брошены – и бесплатное лекарственное обеспечение, и помпы, и школа диабета, где объяснят, и как инсулин колоть, и какое питание разрешено при диабете. Системной проблемы по консультированию таких пациентов нет, скорее, есть недостаток информирования, особенно людей пожилого возраста», – высказал мнение Игорь Дитрих.

Депутат разъяснил заявительнице, где и как она сможет получить необходимую информацию, и помог записаться на дополнительную консультацию к эндокринологу. Кроме того, в ходе приёма граждан Игорь Дитрих рассмотрел ещё несколько обращений, в том числе обращение, связанное с проблемой получения пациентом медицинского препарата по льготному рецепту. Вице-спикер выяснил, что необходимое лекарство есть в наличии в аптеках, и пообещал разобраться в причинах отказа в выдаче медикамента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

Гололедица в Псковской области сохранится 14 февраля
13 февраля 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ремонт объектов в Дедовичском районе в рамках госпрограммы развития сельских территорий
13 февраля 2024

В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области
13 февраля 2024

50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района
13 февраля 2024

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства
13 февраля 2024

Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз
13 февраля 2024

Порховичи присоединились к акции «Дарите книги с любовью»
13 февраля 2024

70 обращений поступило в псковский травмпункт за вчерашний день

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...