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Урок мужества ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове

Урок мужества, приуроченный к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, провели в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 13 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе штаба.

  • «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки Псковской области
  • «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки Псковской области
  • «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки Псковской области
  • «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки Псковской области
  • «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в штабе общественной поддержки в Пскове
    Фото: пресс-служба штаба общественной поддержки Псковской области

Встречу организовал руководитель центра «Патриот», почётный гражданин Пскова Анатолий Мультах.

На мероприятии присутствовали начальник Великолукского авиационно-спортивного клуба, руководитель военно-патриотического клуба «Искра-ZOV» Владимир Матрунич, ветеран бригады специального назначения майор запаса Игорь Яшкин, а также служивший в Афганистане лётчиком-снайпером с 1987 по 1988 год Фёдор Постнов.

В ходе встречи воин-интернационалист Игорь Яшкин, проходивший службу в Афганистане с 1987 по 1989 год, поделился своими воспоминаниями. «Когда молодой, ничего не страшно. Кажется, что всё плохое проходит мимо тебя. Нас готовили хорошо, все умения и навыки пригодились и выполнялись на автомате. Командировки – это и быт, и отношения между людьми, и бытовые задачи. Я служил в разведке, у нас были замечательные люди разных национальностей. Мы попали на вывод войск из Афганистана. Наша дивизия выходила не одним днём. Нас искренне встречало мирное население, кидали цветы на броню. Мы поняли: мы дома! Мы думали, что всё самое страшное позади, а впереди нас ждёт светлое будущее. Оно оказалось не совсем светлым. Сейчас мы вспоминаем тех ребят, которые погибли в Афганистане и позже, в том числе при выполнении задач на СВО», – рассказал он.

Отмечается, что всего на территории Псковской области проживает около двух тысяч воинов-афганцев. В боях в Афганистане погибло 46 псковичей, из них более половины посмертно наградили орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.

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