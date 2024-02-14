Пропавшего полгода назад мужчину разыскивают в Пскове

08:20, 14 февраля 2024, ПАИ

Без вести пропавшего 45-летнего Андрея Петрова разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживает в Пскове на улице 2-й Посёлочной. Однако с 27 июля его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

На вид ему примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную в полоску куртку с капюшоном, тканевые штаны чёрного цвета, резиновые тёмно-синие тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (952) 214-48-97 или в дежурную часть по номеру: 59-63-22.