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Происшествия

Пропавшего полгода назад мужчину разыскивают в Пскове

Без вести пропавшего 45-летнего Андрея Петрова разыскивают в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего полгода назад мужчину разыскивают в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживает в Пскове на улице 2-й Посёлочной. Однако с 27 июля его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне Завеличье у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

На вид ему примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткие волосы. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет в серую кепку, очки с оправой чёрного цвета, зелёную футболку с вырезом на груди, тёмно-зелёную в полоску куртку с капюшоном, тканевые штаны чёрного цвета, резиновые тёмно-синие тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (952) 214-48-97 или в дежурную часть по номеру: 59-63-22.

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