Два пожара ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки

09:09, 14 февраля 2024, ПАИ

Два пожара ликвидировано в Псковской области за минувшие сутки, 13 февраля, пожарными подразделениями, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 13 февраля в 07:37 в Пскове на улице 2-й Рельсовой нежилой дом размером 10х6 метров выгорел изнутри по всей площади. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасен соседний жилой дом.

В 23:10 в Пскове на ул. Р. Люксембург на четвертом этаже на лестничной площадке огнем повреждены электросчетчики. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в счетчиках.