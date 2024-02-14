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Общество

Мошенники в 2023 году украли у клиентов банков в среднем по 13,5 тысяч рублей

«Средний чек» хищений кибермошенниками у клиентов российских банков в 2023 оказался почти на 11% ниже, чем годом ранее, и составил 13,5 тысяч рублей, следует из данных Банка России. Об этом пишет РИА Новости.

В 2022 году в среднем злоумышленники похищали 15,2 тысячи рублей.

По данным Банка России, всего в 2023 году кибермошенники украли у клиентов банков 15,8 миллиарда рублей, что является рекордным объемом похищенных средств за год. При этом 15,3 миллиарда рублей из этой суммы - потери физлиц, а 533,4 миллиона рублей - юрлиц.В среднем у физлиц аферисты похищали 13 тысяч рублей, а у компаний - 321 тысячу рублей.

Согласно данным регулятора, в 2023 году количество мошеннических операций с использованием платежных карт было самым высоким среди остальных типов операций и составило 984,77 тысячи, или 84% от всех мошеннических трансакций. На них пришелся и наибольший объем хищений – 7,1 миллиарда рублей, или 45%.

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