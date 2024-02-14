«Единая Россия» объявила о запуске зимнего этапа спортивного марафона

10:57, 14 февраля 2024, ПАИ

Мероприятия марафона «Сила России» – фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов – будут идти до 17 марта. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на запуске марафона в Ханты-Мансийске, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон «Сила России» будет проходить ежегодно», – сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. «Единая Россия» реализует партийный проект «Zа самбо», создаёт «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», – напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трёхкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, а также многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников «Силы России» получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», – сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведёт Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля – неделю спорта на коньках, с 4 марта – неделю женского здоровья, а с 11 марта – семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России».

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя «Сила России» станет по-настоящему семейной!» – отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР – тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

«Псковская область с огромным удовольствием присоединится к Всероссийскому зимнему марафону «Сила России». После проведения летнего марафона было огромное количество положительных отзывов, и наши ребята до сих пор находятся под впечатлением от большой открытой тренировки по боксу, которую провел титулованный боксёр Артур Акавов», – сообщил председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

В ходе зимнего марафона планируется открыть площадки как в спортивных залах, так и на улице. Спортивные мероприятия включат в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, Масленичную спортивную неделю.

«Также состоятся инклюзивные и семейные мероприятия. В течение февраля-марта на площадках Псковской области пройдут утренние зарядки, спортивные комплексы определят время для бесплатных занятий на своей территории, а спортивные федерации организуют несколько открытых турниров для всех желающих и проведут мастер-классы с участием знаменитых спортсменов», – рассказал Игорь Дитрих.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона «Сила России». В нём приняли участие более 200 тысяч человек. В регионах проходили бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдача нормативов ГТО. Участие могли принять и люди с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия проходили вместе с Минспортом РФ, ДОСААФ и спортивными федерациями с участием известных спортсменов. Марафон «Единой России» также поддержали более тысячи некоммерческих организаций.