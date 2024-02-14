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Общество

В Псковской области уделят особое внимание трудоустройству ветеранов СВО и подростков

Участие Псковской области во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» обсудили участники регионального оргкомитета по подготовке и проведению этого федерального мероприятия. Заседание прошло в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства.

В этом году в Псковской области особое внимание уделят трудоустройству в регионе ветеранов специальной военной операции и организации занятости подростков в летний период. В рамках федерального этапа миссия оргкомитета — презентовать Псковскую область как привлекательную территорию для работы, профессионального развития и карьерного роста, подчеркнула Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор также добавила, что в Псковской области число предложений по вакансиям кратно превышает спрос от соискателей. В числе основных задач предстоящей ярмарки Вера Емельянова назвала трудоустройство как можно большего количества граждан, в первую очередь по стратегическим для региона вакансиям.

Региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 12 апреля, федеральный состоится в июне. О работе, которая уже ведется и запланирована в рамках подготовки к мероприятию, подробно рассказала председатель комитета по труду и занятости Алена Трунова.

По итогам заседания оргкомитет утвердил «дорожную карту» с планом действий исполнительных органов региона и иных ведомств по подготовке к ярмарке.

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