Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области вновь пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

Всероссийская ярмарка трудоустройства вновь пройдёт в Псковской области. Во вторник, 13 февраля, подготовку к ее проведению обсудили на региональном оргкомитете под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщает корреспондент ПАИ.

В этом году ярмарка трудоустройства станет особенно важным мероприятием отрасли, отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Алёна Трунова отметила, что в этом году Всероссийская ярмарка пройдет с тем же размахом, что и годом ранее. Фото: ПАИ

Формат ярмарки остается таким же, как и в 2023 году, она пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Единая дата проведения регионального этапа – 12 апреля.

На территории Псковской области в рамках регионального этапа ярмарки трудоустройства пройдут во всех муниципальных образованиях на базе центров занятости населения. В единый день все желающие будут иметь возможность посетить центры занятости населения, пройти собеседование от работодателей, профориентироваться, проконсультироваться с карьерным специалистом или психологом, граждане с ограниченными возможностями здоровья, участники специальной военной операции смогут получить профильные консультации. «Мы готовы дополнять перечень работодателей и активностей предложением коллег, поэтому готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами», – отметила Алёна Трунова.

Единая дата проведения федерального этапа – 28 июня 2024 года.

«Главная цель проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства – объединить соискателей и работодателей из разных сфер деятельности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу в своем регионе, принять участие в полезных активностях», – подчеркнула глава комитета.

Отметим, в 2024 году Псковская область вошла в программу комплексной модернизации службы занятости: будет меняться привычный облик центров занятости населения, скорректируются форматы работы с гражданами и персоналом, предоставляемые услуги улучшаются и адаптируются под категории граждан. Об этом сегодня в эфире программы «Оглавление» рассказала Алёна Трунова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 февраля 2024

В клинику Педиатрического университета доставили 17-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП в Псковской области
13 февраля 2024

50 лет совместной жизни отметили супруги из Стругокрасненского района
13 февраля 2024

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства
13 февраля 2024

Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз
13 февраля 2024

Порховчане присоединились к акции «Дарите книги с любовью»
13 февраля 2024

70 обращений поступило в Псковский травмпункт за вчерашний день
13 февраля 2024

О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили депутата Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки
13 февраля 2024

Более 12 тысяч заявок поступило на Всероссийский конкурс отечественных брендов «Знай наших»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...