В Псковской области вновь пройдёт Всероссийская ярмарка трудоустройства

16:10, 13 февраля 2024, ПАИ

Всероссийская ярмарка трудоустройства вновь пройдёт в Псковской области. Во вторник, 13 февраля, подготовку к ее проведению обсудили на региональном оргкомитете под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщает корреспондент ПАИ.

В этом году ярмарка трудоустройства станет особенно важным мероприятием отрасли, отметила председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

Формат ярмарки остается таким же, как и в 2023 году, она пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Единая дата проведения регионального этапа – 12 апреля.

На территории Псковской области в рамках регионального этапа ярмарки трудоустройства пройдут во всех муниципальных образованиях на базе центров занятости населения. В единый день все желающие будут иметь возможность посетить центры занятости населения, пройти собеседование от работодателей, профориентироваться, проконсультироваться с карьерным специалистом или психологом, граждане с ограниченными возможностями здоровья, участники специальной военной операции смогут получить профильные консультации. «Мы готовы дополнять перечень работодателей и активностей предложением коллег, поэтому готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами», – отметила Алёна Трунова.

Единая дата проведения федерального этапа – 28 июня 2024 года.

«Главная цель проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства – объединить соискателей и работодателей из разных сфер деятельности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу в своем регионе, принять участие в полезных активностях», – подчеркнула глава комитета.

Отметим, в 2024 году Псковская область вошла в программу комплексной модернизации службы занятости: будет меняться привычный облик центров занятости населения, скорректируются форматы работы с гражданами и персоналом, предоставляемые услуги улучшаются и адаптируются под категории граждан. Об этом сегодня в эфире программы «Оглавление» рассказала Алёна Трунова.