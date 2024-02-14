Проект о Великой Отечественной войне презентовали в Пскове

16:18, 14 февраля 2024, ПАИ

Программу «Что мы знаем о войне?» представили молодёжный театр «Ахтеатр» ПсковГУ и Псковская областная библиотека имени Курбатова. Мероприятие прошло в актовом зале библиотеки сегодня, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Программа начинается с выставки «Что мы знаем о войне?», которая действует в областной библиотеке имени Курбатова. В экспозиции представлена серия книг «Без срока давности», всего 23 тома, которые были получены в дар от фонда. Есть отдельный том о Псковской области. Как отметили в библиотеке, в материалах повествуется о том, как фашисты оккупировали регионы и что они творили в республиках Советского Союза во время оккупации.

«Это уникальные издания ещё и потому, что здесь использованы документы, которые совсем недавно получили огласку. Здесь представлено около семи тысяч документов, фотографий, опросов. Проделан колоссальный труд. И сейчас вам не нужно ходить в архивы и проводить там огромное количество времени. Вам нужно всего лишь прийти в библиотеку и познакомиться с этими книгами», – отметили в библиотеке.

Вторая часть программы – это спектакль «Что мы знаем о войне», в котором зрителей эмоционально вовлекают в события, описываемые на страницах книг В. Кондратьева, В. Богомолова, К. Симонова, В. Быкова и других авторов. С кратким анонсом спектакля выступила руководитель молодёжного театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская.

«Я слышала о войне от мамы и папы. Это уже мало кто слышал. Молодёжь может увидеть это в кино или почитать книгу. Спектакль, который мы покажем в школе № 24 19 февраля в 12:00, в том числе и о том, что я слышала от родителей, поскольку два из этих рассказов вошли в спектакль. А я узнала о том, что на допрос водили не в белой кофте и юбке, а голыми. И там били до такой степени, что выходило всё, не только сознание. Я узнала, что у папы пуля всего один миллиметр не дошла до сердца… Об этом нужно говорить. И то, что рассекречено сегодня в этих книгах, тоже нужно прочесть», – отметила Татьяна Комиссаровская.

Осенью 2023 года «Ахтеатр» стал победителем конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды», который проводится среди театральных и творческих коллективов учреждений высшего образования РФ в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ».

В завершение презентации программы «Что мы знаем о войне?» артистка театра прочла отрывки из произведений, вошедших в спектакль.

Программа проводится для организованных групп по предварительной заявке. Подробности по телефону (8 8112) 72-22-21. Продолжительность спектакля – 90 минут. Дополнительное возрастное ограничение – 14+. Действует «Пушкинская карта».