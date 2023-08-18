Молодёжный театр ПсковГУ вышел в финал конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»

11:24, 18 августа 2023, ПАИ

Молодёжный театр Псковского государственного университета «Ахтеатр» вышел в финал конкурса сценических постановок «Без срока давности: в зеркале исторической правды». Об этом сообщает Минобрнауки России в своём Telegram-канале.

По условиям конкурса, представители театральных и творческих коллективов вузов, профессионально не связанных со сферой культуры и искусства, выступали с драматическими и литературно-сценическими постановками на военно-патриотическую тему.

Отобранные жюри финалисты выступят на одноимённом фестивале, который пройдёт в Москве. Среди них – молодёжный театр Псковского государственного университета «Ахтеатр».

Всего в конкурсе приняли участие 44 творческих коллектива из 20 регионов России, а также представители зарубежных стран.

Отметим, что мероприятие проводят Российское историческое общество и фонд «История Отечества» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.