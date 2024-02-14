Заседание регионального Совета отцов проходит в штабе общественной поддержки в Пскове

16:46, 14 февраля 2024, ПАИ

Заседание регионального Совета отцов проходит в штабе общественной поддержки в Пскове в среду, 14 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Участники обсуждают вопросы отцов и детей, а также говорят о безопасности подрастающего поколения.

Встречу проводит уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«В Год семьи хотелось бы активизировать наших пап, отцов. Основная проблема – это отсутствие лидера отцов. В беседе с детьми и родителями мы пришли к мнению, что необходимо усилить влияние отцов на детей и их роль в обществе. Слово отца ничем не заменить», – подчеркнула Наталия Соколова.

Вопрос выбора председателя Совета отцов будет обсуждаться и на дальнейших встречах, а кандидатуру планируют согласовать с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.