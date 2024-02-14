Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего

Водитель автобуса, который попал в аварию с большегрузом в Пушкиногорском районе, Алексей Самусев в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» рассказал о подробностях ДТП.

Водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал о подробностях произошедшего. Фото: «АиФ-Псков»

Утром 12 февраля перед поездкой в Псков автобус прошёл проверку, а водитель – медицинский предрейсовый осмотр.

«Когда я возвращался из больницы после проверки, мне нужно было переходить через дорогу. Я решил проверить покрытие: асфальт был мокрый, но не скользкий», – поделился Алексей Самусев. Он отметил, что и при поездке в Псков, на экскурсию в «Поезде Победы», дорога не была скользкой. «Нигде автобус не бросало, не вело», – отметил он.

В районе деревни Новгородка Пушкиногорского района водитель заметил, что ехавшую навстречу фуру начало заносить. «Сам тягач немного уносило на правую сторону, в кювет по его полосе. Он как-то вывернул и фуру понесло на мою полосу, а потом уже начал складываться прицеп», – рассказал водитель.

Алексей Самусев пытался избежать столкновения, прижимая автобус к обочине, но фура заняла две полосы, а обочина была слишком узкой.

«Я уже вырулил вправо, прижимался-прижимался… В последние секунды уже вижу, что всё, прижиматься уже просто некуда больше. Тогда я подумал, что нужно вырулить так, чтобы удар пришёлся не в середину прицепа и чтобы больше на мою сторону, ведь в автобусе дети», – объясняет водитель.

В результате прицеп фуры задел автобус по касательной с водительской стороны. После столкновения автобус вылетел в кювет. «Я даже успел крикнуть на весь автобус что-то вроде «авария!», – вспоминает водитель.

Место ДТП. Фото: телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

После ДТП проезжавшие мимо машины начали останавливаться. Однако, как предполагает Алексей Самусев, первым на помощь пришёл именно водитель фуры. Сам Алексей Самусев выбраться не мог – после столкновения ему зажало ногу.

«Люди подбегали ко мне, пытались открыть дверь, было никак. Потом с монтировками приехали. А я говорю: «Мужики, оставьте меня. Там справа рундук есть, выключите там массу на аккумуляторе». Я говорил, чтобы сначала детей и сопровождающих доставали, а потом уже меня откроете», – рассказал водитель автобуса.

Алексей Самусев уверен, что в этом ДТП принял единственное правильное решение, пытаясь уйти от прямого столкновения. «Я думаю, что если бы раньше начал съезжать в этот кювет, то могло бы быть только хуже: там были деревья. Я до последнего момента надеялся, что мы сможем разъехаться», – подчеркнул он.

Напомним, 12 февраля на федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и большегруза: его прицеп вынесло на встречную полосу. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находились 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2024

Концепции мемориальных комплексов в память о защитниках Отечества утвердили вдовы псковских участников СВО
14 февраля 2024

Псковская библиотека номинирована на «Премию Рудомино»
14 февраля 2024

Значительное количество участков в Псковской области не стоит на кадастровом учёте
14 февраля 2024

Мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО бойца открыли в Пушкинских Горах
14 февраля 2024

Водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего
14 февраля 2024

Выставка коллекции вещей народа сето открылась в Пскове
14 февраля 2024

Выставка «В ожидании весны» открылась в Пскове
14 февраля 2024

Десять автобусов-сцепок поступили в Псковский автопарк из Санкт-Петербурга

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...