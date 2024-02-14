Водитель попавшего в аварию в Пушкиногорском районе автобуса со школьниками рассказал подробности произошедшего

18:13, 14 февраля 2024, ПАИ

Водитель автобуса, который попал в аварию с большегрузом в Пушкиногорском районе, Алексей Самусев в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» рассказал о подробностях ДТП.

Утром 12 февраля перед поездкой в Псков автобус прошёл проверку, а водитель – медицинский предрейсовый осмотр.

«Когда я возвращался из больницы после проверки, мне нужно было переходить через дорогу. Я решил проверить покрытие: асфальт был мокрый, но не скользкий», – поделился Алексей Самусев. Он отметил, что и при поездке в Псков, на экскурсию в «Поезде Победы», дорога не была скользкой. «Нигде автобус не бросало, не вело», – отметил он.

В районе деревни Новгородка Пушкиногорского района водитель заметил, что ехавшую навстречу фуру начало заносить. «Сам тягач немного уносило на правую сторону, в кювет по его полосе. Он как-то вывернул и фуру понесло на мою полосу, а потом уже начал складываться прицеп», – рассказал водитель.

Алексей Самусев пытался избежать столкновения, прижимая автобус к обочине, но фура заняла две полосы, а обочина была слишком узкой.

«Я уже вырулил вправо, прижимался-прижимался… В последние секунды уже вижу, что всё, прижиматься уже просто некуда больше. Тогда я подумал, что нужно вырулить так, чтобы удар пришёлся не в середину прицепа и чтобы больше на мою сторону, ведь в автобусе дети», – объясняет водитель.

В результате прицеп фуры задел автобус по касательной с водительской стороны. После столкновения автобус вылетел в кювет. «Я даже успел крикнуть на весь автобус что-то вроде «авария!», – вспоминает водитель.

После ДТП проезжавшие мимо машины начали останавливаться. Однако, как предполагает Алексей Самусев, первым на помощь пришёл именно водитель фуры. Сам Алексей Самусев выбраться не мог – после столкновения ему зажало ногу.

«Люди подбегали ко мне, пытались открыть дверь, было никак. Потом с монтировками приехали. А я говорю: «Мужики, оставьте меня. Там справа рундук есть, выключите там массу на аккумуляторе». Я говорил, чтобы сначала детей и сопровождающих доставали, а потом уже меня откроете», – рассказал водитель автобуса.

Алексей Самусев уверен, что в этом ДТП принял единственное правильное решение, пытаясь уйти от прямого столкновения. «Я думаю, что если бы раньше начал съезжать в этот кювет, то могло бы быть только хуже: там были деревья. Я до последнего момента надеялся, что мы сможем разъехаться», – подчеркнул он.

Напомним, 12 февраля на федеральной трассе Р-23 «Псков» произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и большегруза: его прицеп вынесло на встречную полосу. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находились 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.