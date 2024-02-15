Поддельную купюру нашли в Пскове

11:48, 15 февраля 2024, ПАИ

Тысячерублёвую купюру с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру обнаружили 14 февраля в одной из организаций города. По имеющимся данным, фальшивка поступила в выручке из магазина.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В связи со сложившейся ситуацией полиция рекомендует внимательно проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием для их проверки. Если при получении банкноты возникают сомнения в её подлинности, то нельзя пытаться её сбыть, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. В случае получения информации об изготовлении и сбыте подделок нужно запомнить приметы злоумышленников и транспорт, которым они пользуются, а также сообщить об этом в отдел полиции по телефонам 02, 112, пояснили в региональном УМВД.