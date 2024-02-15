Псковский облсовпроф подвел итоги Года социального партнёрства в Псковской области

15:20, 15 февраля 2024, ПАИ

О результатах, которых удалось достичь Псковскому облсовпрофу в 2023 году, признанному Годом укрепления и развития социального партнёрства, сообщили ПАИ в пресс-службе объединения.

«Система социального партнёрства в современных условиях ориентирована, прежде всего, на объединение общества и государства с целью совместного решения важнейших социально-политических задач. Социальное партнёрство всё больше становится гарантией стабильного развития человеческого потенциала страны и будет способствовать дальнейшему поступательному развитию региона и улучшению жизни людей», – отметили в облсовпрофе.

План мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнёрства в Псковском облсовпрофе в соответствии с уровнями социального партнёрства (региональный, региональный отраслевой, региональный территориальный и локальный) разработал отдел развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа на основании постановлений исполкома ФНПР от 27 декабря 2022 года № 14-1 «Об объявлении 2023 года Годом укрепления и развития социального партнёрства» и от 15 февраля 2023 года № 2-2 «О плане мероприятий по проведению Года укрепления и развития социального партнёрства».

Ключевым инструментом, обеспечивающим реализацию принципов социального партнёрства в Псковской области, является региональное трёхстороннее соглашение между органами государственной власти области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области. Кроме регионального соглашения на территории области по состоянию на 1 января 2023 года действовали областные отраслевые соглашения, территориальные отраслевые соглашения, соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области, иные соглашения: всего 64 соглашения.

Основным механизмом реализации социального партнёрства в области является областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В 2023 году состоялось четыре заседания данной комиссии, на которых рассматривались различные вопросы.

22 марта 2023 года на заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области был утверждён план работы комиссии на 2023 год и рассмотрен вопрос о развитии социального партнёрства, в том числе представлен план проведения Года укрепления и развития социального партнёрства. Все областные отраслевые организации профсоюзов и первичные профсоюзные организации в Псковской области были проинформированы о запланированных мероприятиях.

На протяжении 2023 года профсоюзы области использовали все инструменты социального партнёрства для достижения стратегических целей профсоюзного движения: улучшения качества жизни человека труда, повышения заработной платы, социальной защищенности, улучшения условий труда. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с субъектами социального партнёрства по различным направлениям деятельности. Подписантами выступали как Псковский облсовпроф в лице председателя, так и областные отраслевые организации профсоюзов в лице председателей.

Псковское профобъединение налаживает и межрегиональное сотрудничество. Продолжается взаимодействие в рамках подписанного четырёхстороннего соглашения между Витебским, Новгородским, Псковским и Смоленским профобъединениями. В 2023 году совместное заседание президиумов профобъединений состоялось в июне в Великом Новгороде. На заседании представители профобъединений поделились практикой развития социального партнёрства в регионах.

На локальном уровне социальное партнёрство реализуется через подписание коллективных договоров между работниками и работодателями.

В 2023 году в организациях области, где есть профсоюзы, действовало 577 коллективных договоров, охватывающих порядка 30 тысяч трудящихся области. Псковский облсовпроф, его членские организации в этом году уделяли значительное внимание разработке новых проектов коллективных договоров в организациях области и проведению их экспертизы.

В 2023 году заканчивался срок действия регионального трёхстороннего соглашения, подписанного на 2021-2023 годы. 5 октября 2023 года на заседании областной трёхсторонней комиссии Псковский облсовпроф предложил вступить в переговоры по разработке проекта трёхстороннего соглашения на 2024-2026 годы. Комиссия приняла решение разработать проект нового соглашения и подписать его в декабре 2023 года. Проект соглашения был разработан и согласован сторонами. Региональное соглашение между правительством Псковской области, псковскими организациями профсоюзов и региональными объединениями работодателей Псковской области стороны подписали 28 декабря 2023 года.

Согласно плану проведения мероприятий, в 2023 году прошли встречи представителей профсоюзов с губернатором Псковской области, главами муниципальных образований области, руководителями отраслевых профсоюзов других регионов России, руководителями крупных предприятий, общественных организаций, состоялись онлайн-совещания и видеоконференции по вопросам социального партнёрства.

В марте 2023 года на базе санатория «Голубые озёра» прошла стратегическая сессия по вопросам социального партнёрства.

С 5 по 6 августа на территории санатория «Голубые озёра» состоялся обучающий семинар по социальному партнёрству для членов координационного совета Великих Лук и Великолукского района.

30 сентября в большом зале Дома профсоюзов состоялся семинар-совещание по социальному партнёрству для профсоюзного актива, в котором приняли участие 40 активистов от десяти областных отраслевых профсоюзов.

На всех заседаниях коллегиальных органов центральное место занимали вопросы социального партнёрства.

27 октября 2023 года в большом зале Дома профсоюзов состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию образования Псковского областного совета профсоюзов. В рамках мероприятия прошло награждение профсоюзных активистов благодарностями и грамотами органов власти Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, правительства Псковской области, Псковской городской Думы, Псковского облсовпрофа. Социальным партнёрам вручены дипломы за содружество с профсоюзами.