В Пскове обсудили сохранение многоквартирных домов – объектов культурного наследия

19:08, 15 февраля 2024, ПАИ

Как сохранить многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия, обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, первый заместитель председателя комитета Антон Заруцкий, представители администрации Пскова, псковских управляющих организаций, а также студенты колледжа ПсковГУ на направлении «архитектура».

«То, о чём мы говорим, полезно для всех, так как многие живут в домах, которые являются объектами культурного наследия. Тема капитального ремонта в таких домах очень сложная и важная», – подчеркнул Вадим Нэдик.

Он также отметил, что присутствующие на встрече студенты псковского колледжа принимают активное участие в мероприятиях и проектах регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

Антон Заруцкий представил презентацию о содержании объектов культурного наследия, проведении в них ремонтных работ, а также обязанностях собственников.

Вместе с этим в штабе общественной поддержки открыли выставку «Послание через века». Она посвящена памятникам истории и культуры народов РФ, которые расположены в Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Собравшимся на встрече презентовали пять артефактов, которые были представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве.