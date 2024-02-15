В Пскове обсудили сохранение многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Как сохранить многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия, обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 15 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
В мероприятии приняли участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, первый заместитель председателя комитета Антон Заруцкий, представители администрации Пскова, псковских управляющих организаций, а также студенты колледжа ПсковГУ на направлении «архитектура».
«То, о чём мы говорим, полезно для всех, так как многие живут в домах, которые являются объектами культурного наследия. Тема капитального ремонта в таких домах очень сложная и важная», – подчеркнул Вадим Нэдик.
Он также отметил, что присутствующие на встрече студенты псковского колледжа принимают активное участие в мероприятиях и проектах регионального комитета по охране объектов культурного наследия.
Антон Заруцкий представил презентацию о содержании объектов культурного наследия, проведении в них ремонтных работ, а также обязанностях собственников.
Вместе с этим в штабе общественной поддержки открыли выставку «Послание через века». Она посвящена памятникам истории и культуры народов РФ, которые расположены в Псковской области.
Собравшимся на встрече презентовали пять артефактов, которые были представлены на выставке-форуме «Россия» в Москве.
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