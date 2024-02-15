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Общество

Певец Стас Пьеха даст концерт в Пскове

Певец Стас Пьеха приедет в Псков с концертом. Мероприятие пройдёт 14 апреля в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Певец Стас Пьеха даст концерт в Пскове. Фото: группа Стаса Пьехи в соцсети «ВКонтакте»

«Каждая песня этого артиста остаётся в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звёздными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает своё особенное место на российской сцене!» – отметили в филармонии.

14 апреля псковичи могут посетить концерт Стаса Пьехи, на котором певец представит новую программу.

«Необычное сценическое решение, яркие номера и любимые песни. И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринуждённой дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям запоминающийся голос Стаса Пьехи!» – подчеркнули в филармонии.

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