Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье

Митинг, посвящённый 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у монумента воинам-интернационалистам в Кунье, сообщает газета «Пламя».

  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»
  • Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
    Фото: газета «Пламя»

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, представители администрации Куньинского района и посёлка, учащиеся Куньинской школы и местные жители.

Воинов поблагодарили за мужество, стойкость и верность присяге.

От имени боевых товарищей на митинге выступил ветеран боевых действий в Афганистане Александр Гусев, а о земляках, погибших на этой войне, рассказала сотрудница краеведческого музея Ульяна Сергеева.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением венков и цветов к монументу.

Позже все желающие смогли посетить районный культурный центр, где были организованы тематическая выставка и просмотр документальных фильмов о героях Афганистана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Воинов-интернационалистов чествовали в Пустошке
15 февраля 2024

Более 3,3 тысячи медиков в Псковской области будут получать дополнительные выплаты
15 февраля 2024

Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
15 февраля 2024

О ещё одном герое СВО рассказал Михаил Ведерников
15 февраля 2024

Президент России наградил орденами Веру Емельянову и Марину Гаращенко
15 февраля 2024

В Пскове обсудили сохранение многоквартирных домов – объектов культурного наследия
15 февраля 2024

46 бригад электриков работают в режиме повышенной готовности из-за ​ледяного дождя в Псковской области
15 февраля 2024

Печорские «Счастливчики» примут участие во всероссийском конкурсе «Битва хоров»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...