Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье

20:55, 15 февраля 2024, ПАИ

Митинг, посвящённый 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у монумента воинам-интернационалистам в Кунье, сообщает газета «Пламя».



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»



Фото: газета «Пламя»

















В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, представители администрации Куньинского района и посёлка, учащиеся Куньинской школы и местные жители.

Воинов поблагодарили за мужество, стойкость и верность присяге.

От имени боевых товарищей на митинге выступил ветеран боевых действий в Афганистане Александр Гусев, а о земляках, погибших на этой войне, рассказала сотрудница краеведческого музея Ульяна Сергеева.

Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением венков и цветов к монументу.

Позже все желающие смогли посетить районный культурный центр, где были организованы тематическая выставка и просмотр документальных фильмов о героях Афганистана.