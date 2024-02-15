Митинг в честь воинов-афганцев состоялся в Кунье
Митинг, посвящённый 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у монумента воинам-интернационалистам в Кунье, сообщает газета «Пламя».
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
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Фото: газета «Пламя»
В торжественном мероприятии приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане, представители администрации Куньинского района и посёлка, учащиеся Куньинской школы и местные жители.
Воинов поблагодарили за мужество, стойкость и верность присяге.
От имени боевых товарищей на митинге выступил ветеран боевых действий в Афганистане Александр Гусев, а о земляках, погибших на этой войне, рассказала сотрудница краеведческого музея Ульяна Сергеева.
Завершилось мероприятие минутой молчания и возложением венков и цветов к монументу.
Позже все желающие смогли посетить районный культурный центр, где были организованы тематическая выставка и просмотр документальных фильмов о героях Афганистана.
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