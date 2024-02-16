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В Псковском перинатальном центре успешно делают наружный акушерский поворот

В Псковском клиническом перинатальном центре успешно делают наружный акушерский поворот. Как рассказали ПАИ в медучреждении, для акушеров и врачей каждый случай тазового предлежения – настоящая проверка на профессионализм.

В Псковском перинатальном центре успешно делают наружный акушерский поворот. Фото: ПАИ

«Тазовое предлежание» – слова, которые боится услышать каждая будущая мама. К сожалению, в акушерской практике это не редкость. Тазовым предлежанием называют продольное расположение плода в матке, когда ко входу в малый таз обращена не головка, а ножки и ягодицы малыша.

Проблему может решить наружный акушерский поворот, который способен сделать далеко не каждый врач. К счастью, в Псковском перинатальном центре такой специалист есть.

На прошлой неделе заведующая отделением патологии беременности, врач-акушер-гинеколог Елена Антонова успешно выполнила эту манипуляцию. В ходе неё врач снаружи через стенку матки переворачивает плод из тазового предлежания в головное.

«Такой поворот делается по клиническим рекомендациям, – объяснила Елена Антонова. – Оптимальный срок беременности 37-38 недель. Женщина, которой мы проводили манипуляцию, была на 37 неделе беременности. Получается, мы только ребёночка повернули, и в 40 недель она родила сама».

Профессиональные действия врача Псковского перинатального центра помогли женщине избежать кесаревого сечения и родить здорового малыша весом более четырёх килограммов. «Мама и ребёнок чувствуют себя прекрасно, – отметили в медучреждении. – Поздравляем родителей и врачей».

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