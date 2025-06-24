Часть улицы Вокзальной перекроют в Великих Луках

07:28, 24 июня 2025, ПАИ

Движение по улице Вокзальной от улицы Дружбы до улицы Гражданской закроют в Великих Луках с 24 по 27 июня с 08:00 до 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Движение ограничат в связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия.

Жителей Великих Лук просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в это же время, с 24 по 27 июня с 08:00 до 17:00, закроют движение по улице Вокзальной от проспекта Гагарина до улицы Гражданской.