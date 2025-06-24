Грозы и ливни обрушатся сегодня на Псковскую область

07:49, 24 июня 2025, ПАИ

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области 23 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня с периода 11:00–13:00 по Псковской области ожидаются грозы, местами ливни», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

Ранее в Псковском гидрометцентре рассказали, когда ждать летней погоды.