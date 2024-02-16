Ещё три ТОС появятся в Пскове

10:52, 16 февраля 2024, ПАИ

Границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, «Улица Текстильная, 2», «Комфортный дом» и «Учхоз», установили депутаты Псковской городской Думы на 19-й сессии сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее к депутатам обратились инициативные граждане, проживающие в микрорайоне «Учхоз», в домах № 2 на улице Текстильной и № 28 на улице Алёхина.

Теперь активистам нужно пройти ряд необходимых процедур, таких как общее собрание и регистрация устава территориального общественного самоуправления.

Напомним, что на сегодняшний день в Пскове создано 36 ТОС. В стадии регистрации находится ещё семь.

Общая сумма грантов на их создание составляет в Пскове 10 млн рублей. Бюджет регионального конкурса проектов ТОС в 2024 году – 110 млн рублей.