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Общество

Ещё три ТОС появятся в Пскове

Границы территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, «Улица Текстильная, 2», «Комфортный дом» и «Учхоз», установили депутаты Псковской городской Думы на 19-й сессии сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ещё три ТОС появятся в Пскове. Фото: ПАИ

Ранее к депутатам обратились инициативные граждане, проживающие в микрорайоне «Учхоз», в домах № 2 на улице Текстильной и № 28 на улице Алёхина.

Теперь активистам нужно пройти ряд необходимых процедур, таких как общее собрание и регистрация устава территориального общественного самоуправления.

Напомним, что на сегодняшний день в Пскове создано 36 ТОС. В стадии регистрации находится ещё семь.

Общая сумма грантов на их создание составляет в Пскове 10 млн рублей. Бюджет регионального конкурса проектов ТОС в 2024 году – 110 млн рублей.

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