Охранник умер на работе в Пскове

11:39, 16 февраля 2024, ПАИ

Несчастный случай произошёл на рабочем месте в одной из организаций в Пскове, которая специализируется на охране. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

68-летний оператор, работник частной охранной организации, умер во время работы на пульте видеонаблюдения.

В медицинском заключении отмечено о биологической смерти работника. Сейчас выясняются все подробности произошедшего, заключили в инспекции.

Ранее сообщалось, что швея умерла на производстве одежды в Великих Луках.