Охранник умер на работе в Пскове
Несчастный случай произошёл на рабочем месте в одной из организаций в Пскове, которая специализируется на охране. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
68-летний оператор, работник частной охранной организации, умер во время работы на пульте видеонаблюдения.
В медицинском заключении отмечено о биологической смерти работника. Сейчас выясняются все подробности произошедшего, заключили в инспекции.
Ранее сообщалось, что швея умерла на производстве одежды в Великих Луках.
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