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Культура

Премьеру спектакля «Влюблённые» представит Псковский театр драмы 8 марта

8, 9 и 10 марта на большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоятся показы комедии «Влюбленные». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото пресс-службы театра

Пьес итальянского драматурга XVIII века и реформатора театра на псковской сцене не было 70 лет. В последний раз ставили «Трактирщицу», и было это в 1953 году (спектакль фактически завершил трилогию, начатую в 1946-м «Забавным случаем» и в 1948-м «Слугой двух господ»). В 2024-м режиссер Александра Пайчадзе обратилась к менее известному в России произведению итальянского классика — «Влюбленные» (1759).

Фото пресс-службы театра

«Влюбленные» — пример комедии характеров, то есть такой, в которой источником комизма становятся не нелепые и парадоксальные стечения обстоятельств, а личные качества персонажей, порою преувеличенные до неправдоподобия. Главные герои «Влюбленных» — молодая пара Эуджения и Фульдженцио, чья любовь друг к другу так ревнива, мнительна и требовательна, что едва ли не каждое свидание заканчивается ссорой и скандалом. Как ни удивительно, но эти герои, судя по всему, почти без преувеличения списаны с натуры. Гольдони гостил в Риме и жил в доме аббата Пьетро Полони. Дочь аббата Маддалена и ее жених Бартоломео Пинто бесконечно и шумно ссорились, словно были не влюбленными, а заклятыми врагами. (В 1761 году они все-таки поженятся.)

Режиссер Александра Пайчадзе переносит действие в Италию 1960-х — эпоху больших надежд и глобальных перемен, расцвета кинематографа и высокой моды. В псковских «Влюбленных» влюблены не только Эуджения с Фульдженцио, тут любят все.

Над костюмами и сценографией спектакля работает театральный художник Сергей Илларионов (а еще режиссер и хореограф), оформивший спектакли в десятках театров России, включая МХТ им. Чехова и БДТ им. Товстоногова. Световую партитуру создает один из ведущих российских художников по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (псковский зритель знаком с его работами в спектаклях «Морфий», «Лягушки», за которые он также был номинирован на премию). Музыку для спектакля пишет композитор Илья Амелин, чей саундтрек звучит в псковском спектакле «Метель». Хореографом спектакля выступает балетмейстер Псковского театра драмы Илона Гончар («Лягушки», «Мой не мой», «Зойкина квартира» и другие спектакли).

В роли Эуджении к зрителю выйдет Дарья Чураева, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», Фульдженцио сыграет новый артист театра, ранее ведущий актер театра «Мастеровые» в Набережных Челнах Алексей Ухов. Также в спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, почетный работник культуры Тюменской области Сергей Скобелев, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Наталья Петрова, Александра Кашина, Денис Кугай, Мария Фомина, Камиль Хардин и студент Псковского областного колледжа искусств Александр Петровский.

Первые показы спектакля состоятся 8, 9, 10 и 31 марта. Билеты и подробности на сайте. Спектакль для зрителей 18+.

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