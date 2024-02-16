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Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы

Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы. Фото: ПАИ

«На данный момент проект проходит Главгосэкспертизу. Начало работ по переносу зависит от того, как подрядчик пройдёт этот этап. После положительного заключения Главгосэкспертизы мы будем запускать объект в работу», – рассказал он.

На прохождение этой процедуры потребуется не менее двух месяцев, пояснил Денис Василенко.

Перенос часовни связан с будущей реконструкцией Ольгинского моста и с нынешним воздействием вибраций от него, разрушающих памятник архитектуры. Для финансирования проекта по переносу объекта культурного наследия в Министерстве культуры РФ подписали гарантийное письмо.

Ранее проект по сохранению Анастасиевской часовни прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Проект переноса часовни и её реставрации разработало ООО «Артрус» из Санкт-Петербурга.

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