Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы

17:24, 16 февраля 2024, ПАИ

Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ заявил директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко.

«На данный момент проект проходит Главгосэкспертизу. Начало работ по переносу зависит от того, как подрядчик пройдёт этот этап. После положительного заключения Главгосэкспертизы мы будем запускать объект в работу», – рассказал он.

На прохождение этой процедуры потребуется не менее двух месяцев, пояснил Денис Василенко.

Перенос часовни связан с будущей реконструкцией Ольгинского моста и с нынешним воздействием вибраций от него, разрушающих памятник архитектуры. Для финансирования проекта по переносу объекта культурного наследия в Министерстве культуры РФ подписали гарантийное письмо.

Ранее проект по сохранению Анастасиевской часовни прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Проект переноса часовни и её реставрации разработало ООО «Артрус» из Санкт-Петербурга.