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Происшествия

Заведующую детсадом в Пскове обвиняют в мошенничестве

Заведующая отделением одного из образовательных учреждений Пскова подозревается в мошенничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 42-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, 2 сентября 2021 года заведующая отделением одного из образовательных учреждений Пскова заключила со своей родственницей фиктивный трудовой договор о принятии последней на должность младшего воспитателя. С 2 сентября 2021 года по 23 августа 2023 года заведующая отделением образовательного учреждения получала от своей фиктивно трудоустроенной родственницы поступающие той в качестве зарплаты деньги, похитив таким образом более 420 тысяч рублей бюджетных средств.

В настоящее время следователи провели обыск по месту жительства подозреваемой, наложили арест на её банковские счета. Сейчас проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, заключили в СУ СК.

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