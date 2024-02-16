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Общество

Чем заняться в Пскове в выходные, порекомендовал Борис Елкин

Как увлекательно провести время жителям и гостям Пскова в предстоящие выходные, порекомендовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Например, посетить показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области: он состоится на сцене БКЗ областной филармонии (Некрасова, 24) в эту субботу, начало в 15:00.

Родители с детьми могут отправиться на спектакль «По щучьему велению» в Театре кукол (Конная, 3). Начало представлений 17 февраля в 12:00 и 14:00.

Послушать лекцию о звёздах можно будет в Псковском планетарии (Советская, 64а). Мероприятие пройдёт в субботу, 17 февраля, в 14:00.

Можно прийти на концерт группы «Наши», который проходит в рамках тура «Своих не бросаем». Коллектив выступит на сцене Дома офицеров (Комдива Кирсанова, 5) в это воскресенье, 18 февраля. Начало в 15:00.

Все желающие могут поучаствовать в книжной своп-вечеринке, приуроченной к Международному дню книгодарения. Мероприятие состоится в библиотеке имени И. И. Василева (Октябрьский проспект, 19а) в воскресенье. Начало в 15:00.

«Желаю всем отличных выходных», – подытожил Борис Елкин.

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