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Общество

Ветеран труда из Опочки отпраздновала своё 90-летие

Поздравления с юбилейным днём рождения принимает малолетняя узница Анна Яковлева сегодня, 16 февраля. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

​Ветеран труда из Опочки отпраздновала своё 90-летие. Фото здесь и далее: «Красный маяк»

Поздравить именинницу с 90-летием сегодня приехал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. Он пожелал Анне Яковлевой крепкого здоровья, бодрости духа, вручил поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина, а также подарки и цветы от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации округа.

Родилась она в деревне Боровичи Бежаницкого района в многодетной семье. Родители работали в колхозе. С началом Великой Отечественной войны на долю семьи выпали немалые испытания. Отец ушёл на фронт, а мать стала одна растить четверых детей. Их деревню дотла сожгли немцы. Пришлось вырыть землянку. Но и в ней прожили недолго. Вскоре в деревню снова нагрянули оккупанты, всё население собрали и отвезли в посёлок Красный Луч. Оттуда семья Анны Яковлевой попала в Литву. Там матери пришлось работать на зажиточного хозяина, смотреть за скотом, трудиться в поле.

После прихода советских войск их освободили и отправили домой. Дедушка срубил для них небольшой дом в лесу, а мать с сестрой перетаскали брёвна в деревню и сложили избу.

После окончания войны отец Анны Яковлевой вернулся домой. Маленькая Анна пошла в школу, но окончила только четыре класса, так как учить всех детей для семьи было трудно. Всю жизнь она проработала продавцом в магазине. Имеет звание «Ветеран труда». Вместе с мужем вырастили двоих детей.

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