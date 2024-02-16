В ряды юнармейского отряда имени Героя России Дмитрия Григорьева вступили пятеро школьников из Новосокольников

20:58, 16 февраля 2024, ПАИ

В юнармейском отряде имени Героя России Дмитрия Григорьева сегодня, 16 февраля, произошло пополнение. Торжественная церемония прошла в центре дополнительного образования. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край».

Пять учащихся средней школы Новосокольников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Они с волнением произнесли слова торжественной клятвы. Школьники поклялись быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества.

С важным событием новоиспечённых юнармейцев поздравили заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, начальник штаба местного отделения Юнармии Наталья Рачеева, представители отряда «Поиск» Дмитрий Савельев и Павел Семериков.

Впереди ребят ждёт прохождение военно-спортивных игр, военно-патриотические конкурсы, акции.