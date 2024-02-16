Почему важно защищать голову от холода

21:59, 16 февраля 2024, ПАИ

Если зимой ходить с непокрытой головой, есть риск получить переохлаждение. ​Почему важно защищать голову от холода, рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

На фоне переохлаждения снижается иммунитет и возрастает вероятность поймать любые вирусы. В первую очередь от низких температур страдают уши. Если не носить шапку, возрастает риск отита. А так как лор-органы находятся близко друг от друга, воспаление одного часто ведёт к воспалению других: развиваются синусит, гайморит, ангина.

Когда голова не защищена от холода, падает температура тела. Чтобы поддерживать её на нужном уровне, организм работает интенсивнее – от этого может подскочить давление.

Ещё одно возможное последствие переохлаждения – рефлекторный спазм сосудов внутренних органов, который может спровоцировать приступ стенокардии или астмы. А спазм сосудов головы может привести к головной боли.

Кровеносные сосуды на голове в ответ на холод сужаются не очень сильно, так как мозг должен функционировать. При этом сужение сосудов перекладывается на другие части тела, и даже если вы надели варежки и валенки на шерстяные носки, руки и ноги всё равно могут замёрзнуть.