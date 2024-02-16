Великолучанин пытался похитить спиртное из магазина
Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области задержали мужчину, который пытался похитить спиртное из магазина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
16 февраля около 12:00 в магазине на улице Клевцова в Великих Луках сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, экипаж группы задержания выяснил, что мужчина 1964 года рождения пытался похитить спиртные напитки из торгового зала.
По факту хищения проводится проверка.
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