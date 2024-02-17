В Псковской области определили лучших юных пожарных

17:20, 17 февраля 2024, ПАИ

Ежегодный конкурс «Я и пожарная безопасность» среди учащихся четвёртых классов общеобразовательных учреждений Псковской области, сообщает Luki-News со ссылкой на управление образования Великих Лук.

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Школьники соревновались в знании правил безопасного поведения. Лучшими юными пожарными в Псковской области стали четвероклассники из МАОУ «СОШ № 12» (Великие Луки), МБОУ «Гдовская СОШ» и МАОУ «СОШ № 47» (Псков).

Главная цель проекта – привить школьникам основные знания пожаро- и электробезопасного поведения, сформировать навыки правильных действий при обращении с огнём, электроприборами, при нахождении на водном объекте, грамотного поведения при возникновении пожара и другой опасной ситуации.

Ежегодно в мероприятиях акции принимает участие около 6000 четвероклассников школ области.

Ранее сообщалось, что псковские школьники приготовили шоколад для бойцов СВО. К шоколадкам они приложили письма со словами поддержки для военнослужащих. Пока дети занимались десертом, их родители вместе с волонтёрами из группы «Альт» плели маскировочные сети.