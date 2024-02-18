В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

09:12, 18 февраля 2024, ПАИ

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова













При исполнении воинского долга погибли гвардии ефрейтор Михаил Ануфриев, ефрейтор Александр Калинин, гвардии рядовой Дмитрий Болотин, рядовой Андрей Алексеев, рядовой Александр Лучников, рядовой Ренат Таиров, рядовой Анатолий Хорошилов.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким, а также пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку.