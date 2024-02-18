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Общество

В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими

С семью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
  • В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими
    Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли гвардии ефрейтор Михаил Ануфриев, ефрейтор Александр Калинин, гвардии рядовой Дмитрий Болотин, рядовой Андрей Алексеев, рядовой Александр Лучников, рядовой Ренат Таиров, рядовой Анатолий Хорошилов.

Глава региона принёс соболезнования родным и близким, а также пообещал, что семьям окажут всю необходимую поддержку.

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