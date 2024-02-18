Жилой дом и две хозпостройки чуть не сгорели в Стругах Красных

14:01, 18 февраля 2024, ПАИ

Хозяйственная постройка загорелась на улице Комиссаровской в Стругах Красных. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

















Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. В итоге от возгорания удалось спасти жилой дом и две хозпостройки.

В результате пожара никто не пострадал. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.