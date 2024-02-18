Жилой дом и две хозпостройки чуть не сгорели в Стругах Красных
Хозяйственная постройка загорелась на улице Комиссаровской в Стругах Красных. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения. В итоге от возгорания удалось спасти жилой дом и две хозпостройки.
В результате пожара никто не пострадал. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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