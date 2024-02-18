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Общество

Более 900 школьников Порховского района пройдут оздоровительные процедуры в бассейне

Более 900 учащихся 5-11 классов порховских школ пройдут оздоровительные процедуры в бассейне. Мероприятия стартуют 19 февраля и продлятся до декабря, пишет районная газета «Порховский вестник».

Более 900 школьников Порховского района пройдут оздоровительные процедуры в бассейне. Фото: районная газета «Порховский вестник»

Как рассказала начальник управления образования Порховского района Любовь Фёдорова, на данный момент согласие на посещение бассейна дали около 900 родителей учеников вышеназванных классов. Посещения бассейна будут организовываться за счёт средств районного бюджета.

Для посещения бассейна будут формироваться группы с двумя сопровождающими педагогами. Далее группы будут распределены по графику. Учащиеся городских школ будут посещать бассейн в послеобеденное время, для детей из села это будут утренние часы.

Выезд учащихся из сельских школ предполагается как развивающе-оздоровительное мероприятие, которое также будет включать посещение учреждений культуры: районную библиотеку, экспозиций краеведческого музея, Дома ремёсел или просмотр фильмов в кинотеатре.

«Время нахождения непосредственно в помещениях бассейна – 1 час 10 минут. Инструкторы бассейна будут строго следить за времяпровождением в водной чаше бассейна, также детям можно заходить в сауны. Что нужно подготовить родителям для посещения их детьми бассейна? «Купальник или плавки, полотенце, резиновые тапочки, шапочку для девочек. Если взрослые считают необходимым, то могут дать с собой ребёнку плавательные жилеты или нарукавники», – объясняет Любовь Фёдорова.

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