Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо МФТ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали победителями и призёрами традиционного всероссийского турнира по тхэквондо МФТ «Мастерский». Соревнования прошли в Тамбове 17 и 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо МФТ. Фото: спортшкола «Экспресс»

Всего в соревнованиях приняли участие около 1050 спортсменов.

Золото выиграл великолучанин Максим Петров в весовой категории до 54 килограммов. Также он взял бронзу в программе «туль».

Серебро досталось Виталию Баранову и Артёму Душенькевичу. Бронзовыми призёрами стали Артём Ерохов, Михаил Щербаков, Мария Перевезенцева и Елизавета Слободчикова.

Тренирует спортсменов Анна Романова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

12 медалей выиграли псковичи на окружных соревнованиях по спортивной аэробике
19 февраля 2024

Себежане взяли девять наград на чемпионате и первенстве Белоруссии по лыжному ориентированию
19 февраля 2024

Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо МФТ
19 февраля 2024

ФК «Луки-Энергия» уступил белорусской команде в третьем контрольном матче
19 февраля 2024

ФК «Псков» добыл победу в последней игре турнира на призы полпреда
19 февраля 2024

Ветераны СВО из Псковской области примут участие в Кубке защитников Отечества в Калуге
17 февраля 2024

«Лыжня России – 2024» состоялась в Порхове
17 февраля 2024

Жители Великих Лук отпраздновали День зимних видов спорта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...