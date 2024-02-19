Великолучане стали призёрами всероссийского турнира по тхэквондо МФТ
Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», стали победителями и призёрами традиционного всероссийского турнира по тхэквондо МФТ «Мастерский». Соревнования прошли в Тамбове 17 и 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».
Всего в соревнованиях приняли участие около 1050 спортсменов.
Золото выиграл великолучанин Максим Петров в весовой категории до 54 килограммов. Также он взял бронзу в программе «туль».
Серебро досталось Виталию Баранову и Артёму Душенькевичу. Бронзовыми призёрами стали Артём Ерохов, Михаил Щербаков, Мария Перевезенцева и Елизавета Слободчикова.
Тренирует спортсменов Анна Романова.
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