Себежане взяли девять наград на чемпионате и первенстве Белоруссии по лыжному ориентированию

12:07, 19 февраля 2024, ПАИ

Себежане выиграли девять наград на чемпионате и первенстве Белоруссии по лыжному ориентированию, которые прошли в Витебской области 17 и 18 февраля. Об этом сообщает газета «Призыв» (Себежский район).

В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов.

В первый день состязаний на средней дистанции победил Виталий Матвеев. Серебряные медали на счету Артёма и Владислава Ермолаевых и Богданы Арсентьевой.

18 февраля золото на длинной дистанции взял Кирилл Матвеев. Вторыми стали Виталий Матвеев и Богдана Арсентьева. Бронза на счету Артёма и Владислава Ермолаевых.

«Я очень доволен результатами. И бежать на лыжах было непросто. Для меня лучшая награда – счастливые глаза ребят», – отметил Виталий Матвеев.

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