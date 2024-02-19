С «синдромом понедельника» знакомы 49% псковичей

11:47, 19 февраля 2024, ПАИ

49% псковичей признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

21% псковичей страдает от «синдрома понедельника» еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 14% опрошенных. Еще 14% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, «синдром понедельника» хотя бы раз приходилось испытывать 49% горожан. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 35%.

С «синдромом понедельника» знакомы 53% женщин и 45% мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они жалуются на апатию или нервозность в начале рабочей недели: 60% среди горожан до 34 лет против 42% среди тех, кто старше 45 лет.