Предвыборная агитация кандидатов в президенты России началась в СМИ
Начался период предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в президенты Российской Федерации в средствах массовой информации, в том числе, и в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.
Информационное освещение должно быть объективным, достоверным и основано на принципах равенства всех кандидатов в президенты.
При этом форму и содержание агитационного материала кандидат или избирательное объединение определяют самостоятельно. К проведению агитации также можно привлекать третьих лиц.
Предвыборная агитация началась 17 февраля и завершится в 00:00 15 марта. В период проведения голосования на выборах президента, с 15 по 17 марта, агитация запрещена.
Ранее Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах.
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