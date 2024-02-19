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Политика

Предвыборная агитация кандидатов в президенты России началась в СМИ

Начался период предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов в президенты Российской Федерации в средствах массовой информации, в том числе, и в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов в СМИ проходит в Псковской области. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Информационное освещение должно быть объективным, достоверным и основано на принципах равенства всех кандидатов в президенты.

При этом форму и содержание агитационного материала кандидат или избирательное объединение определяют самостоятельно. К проведению агитации также можно привлекать третьих лиц.

Предвыборная агитация началась 17 февраля и завершится в 00:00 15 марта. В период проведения голосования на выборах президента, с 15 по 17 марта, агитация запрещена.

Ранее Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьёвку по распределению эфира и площадей для агитации на президентских выборах.

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