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Политика

Возможности избирательной системы должны быть широко представлены на «Госуслугах» – Александр Серавин

Будущее – за предоставлением «Госуслугами» избирателю максимально широких возможностей: от участия в сборе подписей за выдвигаемых кандидатов до голосования на выборах, высказал свою точку зрения заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин в интервью ПАИ. «Выборы и голосование, которые происходят комфортно, – это тоже следствие легитимности», – подчеркнул он.

Заместитель губернатора Александр Серавин видит большой потенциал для избирательной системы в "Госуслугах". Фото: ПАИ

«В 2018 году в Общественной палате России был большой экспертный семинар, обсуждение, посвященное перспективам дистанционного электронного голосования. Я там выступал и являюсь горячим сторонником голосования через «Госуслуги» – хотя тогда в экспертной среде голосование именно через «Госуслуги» еще не обсуждалось. Считаю, что у каждого пользователя «Госуслуг» там должен быть специальный кабинет. Человек зашел – и мог бы увидеть, какие выборы в данный момент проходят», – отметил Серавин.

Возможность использования «Госуслуг» значительно бы упростила сбор подписей потенциальными кадидатами. «Там же пользователь в том числе мог бы оставить подпись в поддержку того или иного выдвигаемого кандидата. Сейчас сбор подписей – сложная для избирателя процедура. Надо попасть в границы графы, почерк должен быть разборчивым, не требующим иносказательности и интерпретаций. Словом, надо проявлять невероятную педантичность, занося в документ все свои данные. А на «Госуслугах» вся эта информация уже есть. И человек, если хочет, может сразу оставить свою подпись», – сказал Александр Серавин.

Кроме того, в избирательном кабинете на «Госуслугах» можно сосредочить размещение информации о кандидатах и их агитации. «Многим не нравится, когда к ним домой приходят представители кандидатов, они сами или бывает излишне навязчивая агитация. Мы можем этого избежать. В том же кабинете на «Госуслугах» избиратель мог бы найти всю информацию о кандидатах – фото, биографии. Далее. Кандидаты обязаны предоставлять в избирком свои агитационные материалы. А избирательная комиссия, считаю, должна этот материал отсканировать и разместить в кабинете избирателя на «Госуслугах», где он мог бы с ним ознакомиться, почитать. И там же проголосовать, сделав свой выбор. В будущем, при развитии работы электронных сервисов, избирательные комиссии должны иметь серьезное представительство на «Госуслугах», – считает эксперт.

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