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Общество

Знакомство с фиджитал-спортом проходит в региональном избирательном штабе Путина в Пскове

Знакомство с фиджитал-спортом и играми будущего проходит в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 19 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Знакомство с фиджитал-спортом проходит в штабе общественной поддержки в Пскове. Фото: ПАИ

Мероприятие посетила молодёжь Пскова. Порядка 40 человек узнали о фиджитал-спорте.

«Игры будущего» – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия зрелищных классических и цифровых видов спорта.

В преддверии старта «Игр будущего» в Казани был проведён трек-тур по вселенной фиджитал-спорта. Зрителям рассказали, как проводятся соревнования, кто такие фиджитал-спортсмены. Перед участниками выступил руководитель Федерации фиджитал-спорта Псковской области Василий Демидов.

«Мы рассказали, как погрузиться в этот спорт и проявить себя в этом виде деятельности на стыке технологий и образования. Человек будущего, как правильно сказал наш президент, – это тот, кто развивается и физически, и умственно. Это технологический вид спорта. Уже 107 стран приняли участие в этом мероприятии», – сказал Василий Демидов.

Ранее сообщалось, что более 250 человек поучаствовали в соревнованиях по фиджитал-спорту в Псковской области в 2023 году.

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