Жилой дом сгорел в Великих Луках
Жилой дом сгорел в Коммунальном проезде в Великих Луках, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
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Фото: ОНД по г. Великие Луки
В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади.
Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – поджог.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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