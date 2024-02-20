Псковичи примут участие в IV Всероссийском бизнес-форуме «Мой бизнес»

12:51, 20 февраля 2024, ПАИ

IV Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес» пройдёт в парке «Патриот» в Московской области 25-26 февраля. Псковскую область на форуме представит председатель комитета по экономическому развитию Псковской области Андрей Михеев. Он выступит участником панельной дискуссии, где обсудят финансовые инструменты поддержки малого и микробизнеса.

«Всероссийский форум «Мой бизнес» – ежегодная площадка, где подводятся итоги прошедших периодов, а также ставятся стратегические цели по поддержке и развитию сектора МСП. В этом году проведение такого мероприятия особенно важно: в 2024 году завершается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в привычном для нас формате. С какими итогами мы приходим, какие инструменты наиболее эффективны и востребованы у бизнеса, как трансформировать систему господдержки в 2025-2030 годы – все эти вопросы будут стоять на повестке форума «Мой бизнес», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Итоги реализации и планы по проведению федеральных конкурсных и акселерационных программ рассмотрят на дальнейшей панельной дискуссии. Для обсуждения выбраны программы «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес».

Модератором площадки станет руководитель псковского Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. В сессии примут участие руководители тех региональных Центров «Мой бизнес», у кого участники по программам «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес» вошли в тройку победителей.

Финалистка программы «Мама-предприниматель» из Псковской области Ольга Волконская, которая выиграла главный приз - 1 млн рублей, поделится своими впечатлениями об участии в конкурсе.

Форум «Мой бизнес» откроет День предпринимательства на выставке «Россия». Организаторы обещают обширную программу, где гости смогут узнать как открыть и развить собственное дело, а также познакомятся с известными предпринимателями и оценят свой потенциал с помощью различных техник.

В День предпринимательства в павильоне №75 на стенде Псковской области от Центра «Мой бизнес» состоится презентация региональных инструментов поддержки МСП, проведение бизнес-викторины и лекция от псковского мастера.

Также на стенде будет открыта экспозиция продукции местных ремесленников и предпринимателей. Одним из ярких экспонатов на выставке станет изделие порховского мастера Ирины Константиновы. Одно из любимых изделий Ирины, фигура князя Александра Невского, выполнена в технике одного из самых редких видов ремесла – плетение из трав.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.