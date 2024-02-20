Для 3200 псковичей выборы президента в марте станут первыми в жизни

16:09, 20 февраля 2024, ПАИ

Для 3200 псковичей выборы президента в марте станут первыми в жизни. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

«Надеюсь, в этот раз, благодаря ДЭГ в том числе, молодые люди активно примут участие в голосовании. Добавлю, что для каждого впервые голосующего у нас есть особый подарок. Если вы голосовали через ДЭГ, то можно прийти за ним в ТИК», – пояснил Игорь Сопов.

Напомним, подать заявление на участие в ДЭГ можно с помощью «Госуслуг». На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Голосование будет проходить с 15 по 17 марта.