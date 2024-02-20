Два вида избирательных бюллетеней для выборов президента напечатают в Псковской области

17:41, 20 февраля 2024, ПАИ

Два вида избирательных бюллетеней для выборов президента напечатают в Псковской области. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов.

«Один – для обычного голосования с помощью привычных избирательных урн, второй – для участков в Пскове и Острове, на которых используются КОИБы. Для бюллетеней из ЦИК присылаются специальные марки, которые превращают обычный бланк в полноправный бюллетень для голосования», – пояснил Игорь Сопов.

Избирательные бюллетени печатаются в регионах после согласования бланка ЦИК, добавил председатель облизбиркома. «Печать начнётся примерно через неделю. Это происходит в течение двух-трёх суток днём и ночью под пристальным надзором членов избирательной комиссии и сотрудников полиции. Затем автомобили Спецсвязи доставляют их в ТИК, где они хранятся под охраной, за несколько дней до голосования их отвозят в УИК, где их вручную пересчитывают, клеят марки, ставят подписи. Такой вот сложный, забюрократизированный путь, чтобы подделать бюллетень было невозможно», – рассказал Игорь Сопов.