Почти на четверть вырос общий портфель средств клиентов в Псковском отделении Сбера за год

16:13, 20 февраля 2024, ПАИ

За 2023 год общий портфель средств клиентов Псковского отделения Сбера вырос на 24%, до 83 млрд рублей. Об этом сообщил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец в ходе пресс-завтрака сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Из общей суммы 77%, или 64 млрд рублей, составляют средства физических лиц. Их объём за год увеличился на 21%. Прирост средств юридических лиц к 2022 году составил 37%. Их портфель достиг 19 млрд рублей.

«Это подтверждает тезис о том, что в сложные времена выбирают банки с государственным участием и устойчивым финансовым состоянием», – подчеркнул Владимир Компаниец.

Кредитный портфель банка составил в прошлом году 53 млрд рублей, что на 21% выше показателя 2022 года. «Была благоприятная ситуация, чтобы заниматься инвестициями, брать кредиты, и многие этим воспользовались», – заявил управляющий Псковским отделением Сбера.

По его словам, 74% портфеля занимает розничный бизнес – он составляет 39 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2022 году. Корпоративный портфель, на который приходится 26%, вырос к предыдущему году на 24%, до 14 млрд рублей.

Что касается потребительского кредитования, то тут произошёл рост на 6%. Владимир Компаниец считает, что значительного роста по этому направлению ждать не стоит, поскольку есть определённая закредитованность населения Псковской области. «Есть определённая обдуманность и у заёмщиков, и у банков», – сказал он.

При этом набирают популярность кредитные карты. «Это удобный современный кредитный инструмент, в некоторой степени это более экономный способ заимствования. Это для умных заёмщиков, которые не любят переплачивать», – заключил Владимир Компаниец.